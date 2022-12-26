«Эвертон» хочет арендовать Элангу в январе

«Эвертон» в январское трансферное окно хочет усилиться футболистом «Манчестер Юнайтед». По информации от The Athletic, команда Фрэнка Лэмпарда изучает возможность взять в аренду Энтони Элангу, который в нынешнем сезоне испытывает проблемы с игровым временем под руководством Эрика тен Хага.

«Эвертон» нуждается в атакующих футболистах, а доступность Эланги на трансферном рынке вынуждает «ирисок» всерьёз обратить внимание на молодого игрока сборной Швеции.

В нынешнем сезоне на счету Эланги одна голевая передача в 10 поединках чемпионата Англии. Энтони начал регулярно попадать в состав «Манчестер Юнайтед» в прошлом сезоне под руководством Ральфа Рангника.