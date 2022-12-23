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«МЮ» нужно действовать быстро, если клуб хочет заполучить Гакпо зимой

23 Декабря 2022 • 12:44 Комментировать
Манчестер Юнайтед
...
Ноттингем Форест
1 1.30 X 5.30 2 10.50
27.12 23:00

«Манчестер Юнайтед» должен поторопиться с трансфером Коди Гакпо, если манкунианцы хотят заполучить футболиста в январе. По информации от журналиста Рика Эльфринка, ПСВ готов отпустить нидерландца за 50 миллионов евро, но клуб из Эйндховена хочет закрыть сделку как можно скорее, чтобы быстро найти замену.

Гакпо уже давно находится на вершине шорт-листа главного тренера «Манчестер Юнайтед» Эрика тен Хага. Нидерландский специалист очень хочет заполучить в команду Коди на замену Криштиану Роналду, который ранее ушёл свободным агентом.

Ранее также ходили слухи об интересе к Гакпо со стороны «Ливерпуля» и мадридского «Реала».

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед ПСВ Коди Гакпо
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