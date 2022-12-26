Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

В данный момент только «МЮ» готов заплатить за Фернандеса 120 миллионов евро

26 Декабря 2022 • 14:15 Комментировать
Манчестер Юнайтед
...
Ноттингем Форест
1 1.30 X 5.30 2 10.50
27.12 23:00

«Манчестер Юнайтед» пока проявляет самый предметный интерес к полузащитнику лиссабонской «Бенфики» Энцо Фернандесу. По информации от журналиста Бруно Андраде, только манкунианцы в данный момент готовы заплатить отступные за футболиста, которые составляют 120 миллионов евро.

Несмотря на интерес от мадридского «Реала» и «Ливерпуля», эти клубы не готовы платить требуемые деньги. «Бенфика» напрочь отказывается вести переговоры по трансферу своего полузащитника. Лиссабонский клуб настаивает на том, что потенциальный покупатель должен полностью выплатить сумму отступных.

Фернандес недавно стал чемпионом мира в составе сборной Аргентины. В «Бенфику» футболист перешёл лишь этим летом.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Бенфика Манчестер Юнайтед Энцо Фернандес
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД НОТТИНГЕМ ФОРЕСТ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
26.12.22 в 15:30
Брентфорд Брентфорд
Тоттенхэм Тоттенхэм
3.70 3.60 2.04
Видео
26.12.22 в 18:00
Эвертон Эвертон
Вулверхэмптон Вулверхэмптон
2.33 3.20 3.35
Видео
26.12.22 в 18:00
Кристал Пэлас Кристал Пэлас
Фулхэм Фулхэм
1.93 3.60 4.10
Видео
26.12.22 в 18:00
Лестер Лестер
Ньюкасл Ньюкасл
4.00 3.85 1.88
Видео
26.12.22 в 18:00
Саутгемптон Саутгемптон
Брайтон Брайтон
3.45 3.45 2.17
Видео
26.12.22 в 20:30
Астон Вилла Астон Вилла
Ливерпуль Ливерпуль
4.90 4.20 1.68
Видео
26.12.22 в 23:00
Арсенал Арсенал
Вест Хэм Вест Хэм
1.54 4.50 6.00
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 26 Декабря
15:04 · Англия. Премьер-лига
«Челси» зимой хочет купить нападающего и центрального защитника
14:44 · Англия. Премьер-лига
Кейн и Сон – в атаке «Тоттенхэма» на первый матч Boxing Day
14:15 · Англия. Премьер-лига
В данный момент только «МЮ» готов заплатить за Фернандеса 120 миллионов евро
13:54 · Англия. Премьер-лига
Гакпо по-прежнему хочет в «МЮ»
13:07 · Англия. Премьер-лига
Артета: «Конечно, «Арсенал» может позволить себе нового форварда»
12:54 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг назвал трансферные цели «Манчестер Юнайтед»
12:48 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола рассказал о самом болезненном поражении во главе «Баварии»
12:39 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг: «У Магуайра была болезнь, но сейчас с ним всё в порядке» 1
12:25 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» мечтает о Беллингеме
12:23 · Англия. Премьер-лига
Клопп в очередной раз заявил, что «Ливерпулю» нужны трансферы в январе
12:11 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» предложил 100 миллионов евро за Фернандеса
11:33 · Англия. Премьер-лига
Мойес: «Райс хочет побеждать, но мы не собираемся просто так его отпускать»
11:24 · Англия. Премьер-лига
Аллегри хочет, чтобы «Ювентус» сохранил Рабио до конца сезона
11:07 · Англия. Премьер-лига
Саморано: «Альварес более совершенный нападающий, чем Мбаппе и Холанн»
11:00 · Англия. Премьер-лига
Де Брёйне оценил уровень Фодена
Все новости
Рекомендуем