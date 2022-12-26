В данный момент только «МЮ» готов заплатить за Фернандеса 120 миллионов евро

«Манчестер Юнайтед» пока проявляет самый предметный интерес к полузащитнику лиссабонской «Бенфики» Энцо Фернандесу. По информации от журналиста Бруно Андраде, только манкунианцы в данный момент готовы заплатить отступные за футболиста, которые составляют 120 миллионов евро.

Несмотря на интерес от мадридского «Реала» и «Ливерпуля», эти клубы не готовы платить требуемые деньги. «Бенфика» напрочь отказывается вести переговоры по трансферу своего полузащитника. Лиссабонский клуб настаивает на том, что потенциальный покупатель должен полностью выплатить сумму отступных.

Фернандес недавно стал чемпионом мира в составе сборной Аргентины. В «Бенфику» футболист перешёл лишь этим летом.