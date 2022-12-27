Павлюченко дал прогноз на матч «Манчестер Юнайтед» - «Ноттингем Форест»

Бывший форвард московского «Спартака» и сборной России Роман Павлюченко поделился ожиданиями от поединка Английской премьер-лиги между «Манчестер Юнайтед» и «Ноттингем Форест».

«В этой паре есть явный фаворит и сенсации ждать не стоит. Я считаю, что гости не смогут зацепиться даже за ничью и уступят с крупным счетом. Прогноз - фора (-1.5) на «МЮ», - передает слова эксперта Vseprosport.ru.

Матч «Манчестер Юнайтед» - «Ноттингем Форест» состоится сегодня, 27 декабря. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 по московскому времени.

Перед этой встречей хозяева занимают пятое место в турнирной таблице Премьер-лиги, а гости располагаются на предпоследней сточке.