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Роналду рассказал, чем был неприятно удивлён после возвращения в «МЮ»

16 Ноября 2022 • 23:57 Комментировать (2)
Манчестер Юнайтед
...
Ноттингем Форест
1 1.30 X 5.60 2 10.50
27.12 23:00

Нападающий Криштиану Роналду был разочарован после возвращения в «Манчестер Юнайтед» в 2021 году.

Португалец покинул стан «красных дьяволов» в 2009 году, перебравшись в мадридский «Реал» за 94 млн евро, а в 2021 году принял решение вернуться на «Олд Траффорд», отказав перед этим «Манчестер Сити».

«Я в самом деле полагал, что за 13 лет моего отсутствия многое здесь должно было измениться. Но меня ждало удивление в плохом смысле этого слова – всё осталось таким же, каким и было», – отметил в интервью Пирсу Моргану звёздный форвард, также поигравший за лиссабонский «Спортинг» и туринский «Ювентус».

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед
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Комментарии (2)
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Alex1972
17 Ноября 2022 в 00:50
Ага... И увидел ты это только через год после побега из Турина... А-ха-ха-ха... Надо было в МС переходить... Гвардиола ж предлагал тебе на пол ставки массаж Фодену делать... Чем тебе не новый вызов?... Это же почти с футболом связано... А-ха-ха-ха...👏👏👏😋😋😋💋..
gisset
17 Ноября 2022 в 00:41
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