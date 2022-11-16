Роналду рассказал, чем был неприятно удивлён после возвращения в «МЮ»

Нападающий Криштиану Роналду был разочарован после возвращения в «Манчестер Юнайтед» в 2021 году.

Португалец покинул стан «красных дьяволов» в 2009 году, перебравшись в мадридский «Реал» за 94 млн евро, а в 2021 году принял решение вернуться на «Олд Траффорд», отказав перед этим «Манчестер Сити».

«Я в самом деле полагал, что за 13 лет моего отсутствия многое здесь должно было измениться. Но меня ждало удивление в плохом смысле этого слова – всё осталось таким же, каким и было», – отметил в интервью Пирсу Моргану звёздный форвард, также поигравший за лиссабонский «Спортинг» и туринский «Ювентус».