Канчельскис: «Рангник — хренов теоретик, Слуцкий и Кононов такие же»

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис прокомментировал слова нападающего манкунианцев Криштиану Роналду об экс-наставнике команды Ральфе Рангнике.

Напомним, ранее 37-летний португалец заявил, что назначение немецкого специалиста на этот пост шокировало весь мир, так как он даже не является тренером.

Канчельскис согласился со словами Роналду, отметив, что Рангник занимается лишь теорией.

«Рангник вообще нигде не тренировал. Немец — хренов теоретик. Не так давно в интервью я говорил, что как раз Слуцкий и Кононов такие же», — приводит слова Канчельскиса «Чемпионат».

Напомним, Рангник возглавлял «Манчестер Юнайтед» с ноября 2021 года по май 2022. Ранее он работал в структуре московского «Локомотива».