«МЮ» может подать в суд на Роналду, если он откажется уходить без зарплаты

Конфликт между «Манчестер Юнайтед» и нападающим Криштиану Роналду может набрать новые обороты. По информации от журналистки Мелиссы Редди, руководство «красных дьяволов» изучает возможность подать в суд на португальца на тот случай, если футболист откажется уходить без получения зарплаты, которая положена ему по сроку контракта.

Если Криштиану согласится уйти бесплатно, он не получит около 20 миллионов евро, которые он мог бы заработать, если бы остался в клубе до конца сезона. Если Криштиану откажется от этих условий, клуб может подать в суд на Роналду, обосновав свою позицию нарушениями условий контракта.

Ранее Криштиану раскритиковал руководство «МЮ» и тренера Эрика тен Хага в интервью Пирсу Моргану.