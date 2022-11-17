Роналду рассказал, слушают ли его одноклубники

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду считает нынешнюю футбольную молодёжь безответственной.

Португалец признался, что на старте своей карьеры старался учиться у лучших, чего, по его словам, не хватает игрокам нового поколения: «Им просто всё равно. Некоторые прислушиваются к моим словам, но большинство – нет. Меня это не удивляет, и я думаю, что у большинства из них нет большого и многолетнего будущего в футболе», – рассказал в интервью Пирсу Моргану 37-летний форвард «красных дьяволов», забивший более 700 голов за профессиональную карьеру, включая 145 мячей в составе «Манчестер Юнайтед».