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Роналду рассказал, слушают ли его одноклубники

17 Ноября 2022 • 00:50 Комментировать (1)
Манчестер Юнайтед
...
Ноттингем Форест
1 1.30 X 5.60 2 10.50
27.12 23:00

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду считает нынешнюю футбольную молодёжь безответственной.

Португалец признался, что на старте своей карьеры старался учиться у лучших, чего, по его словам, не хватает игрокам нового поколения: «Им просто всё равно. Некоторые прислушиваются к моим словам, но большинство – нет. Меня это не удивляет, и я думаю, что у большинства из них нет большого и многолетнего будущего в футболе», – рассказал в интервью Пирсу Моргану 37-летний форвард «красных дьяволов», забивший более 700 голов за профессиональную карьеру, включая 145 мячей в составе «Манчестер Юнайтед».

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед
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Комментарии (1)
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Alex1972
17 Ноября 2022 в 00:55
Зато твоё мазохистское "интервью" все из них прослушали... В последний раз для тебя... Теперь, в отличии от молодежи, вы безработный, сэр... У краснолицего сэра хоть пенсия есть, а у тебя уже ничего... Хорошо хоть в ботокс успел вложиться... А-ха-ха-ха.. 👏👏👏👏👏...
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