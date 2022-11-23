Гарначо: «Тен Хаг – очень хороший тренер и отличный человек»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Алехандро Гарначо поделился впечатлениями от работы с главным тренером Эриком тен Хагом, который возглавил команду этим летом, придя из амстердамского «Аякса».

«Эрик тен Хаг – очень и очень хороший тренер и, прежде всего, отличный человек. Он всегда уделяет всем очень пристальное внимание и сильно помогает, особенно это касается молодых футболистов», – цитирует Гарначо официальный сайт «Манчестер Юнайтед».

В этом сезоне тен Хаг доверяет Гарначо выходить на поле в матчах Английской премьер-лиги. В последнем туре чемпионата аргентинец забил победный гол «красных дьяволов» в ворота «Фулхэма» на выезде.