«Манчестер Юнайтед» по-прежнему рассчитывает вернуть Депая в январе

Нападающий «Барселоны» и сборной Нидерландов Мемфис Депай может вернуться в «Манчестер Юнайтед».

Как уже сообщалось в начале месяца, «красные дьяволы» рассматривают возможность приобретения 28-летнего нидерландца. По данным известного инсайдера Флориана Плеттенберга, информация достоверна и по сей день не утратила актуальности: рулевой Эрик тен Хаг видит Депая в своей команде и уже связывался по вопросу трансфера с представителями игрока. «Барселона» готова расстаться с форвардом в январе, чтобы разгрузить зарплатную ведомость.

Мемфис Депай принял участие лишь в трёх матчах «сине-гранатовых» в нынешнем сезоне, отметившись одним голом.