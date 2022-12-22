Тен Хаг: «Уан-Биссака хорошо играл в последние годы, но в этом сезоне его мучают травмы и болезни»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг оценил перспективы правого защитника Аарона Уан-Биссаки, которого манкунианцы выставили на трансферный рынок. Напомним, в своё время англичанин обошёлся «красным дьяволам» в 55 миллионов евро. Сейчас ходят слухи, что тен Хаг не нуждается в услугах Аарона.

«У Уан-Биссаки впереди хорошее будущее. В последние годы он хорошо выступал за «Манчестер Юнайтед», но в этом сезоне его часто мучают травмы и болезни», – цитирует тен Хага официальный сайт «красных дьяволов».

Напомним, на Уан-Биссаку претендует лондонский «Вест Хэм», который не прочь арендовать англичанина с последующим правом выкупа.