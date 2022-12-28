Эвра: «Каземиро - сердце «Манчестер Юнайтед»

В Англии возобновились матчи Премьер-лиги, и в игре семнадцатого тура «Манчестер Юнайтед» уверенно переиграл «Ноттингем Форест», забив тому три безответных мяча. Одним из лучших на поле был бразилец Каземиро - во всяком случае, так считает бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Патрис Эвра.

- Каземиро - сердце этой команды. Он чуть долго раскачивался, в начале сезона, помню, многие фаны не были довольны его игрой. Но сейчас все очевидно. Это футболист, который пять раз побеждал в Лиге чемпионов, поэтому я не удивлен его показателями, - цитирует слова бывшего французского футболиста BBC Sport.