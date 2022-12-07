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Гакпо рассказал, что думает о возможном переходе в «Манчестер Юнайтед»

07 Декабря 2022 • 21:44 Комментировать
Манчестер Юнайтед
...
Ноттингем Форест
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27.12 23:00

Футболист сборной Нидерландов и ПСВ Коди Гакпо в очередной раз отреагировал на слухи о трансфере в «Манчестер Юнайтед».

Английский гранд на протяжении полугода считается претендентом на 23-летнего игрока, который проводит сверхуспешный сезон в своём клубе и уже заявил о себе на чемпионате мира, отметившись тремя голами.

«Я ничего не слышал от «Манчестер Юнайтед». Если получу предложение – подумаю и с божьей помощью приму итоговое решение. Я рассматривал переход в этот клуб летом, но сделка не состоялась, и с тех пор я ничего не слышал. Потом появился «Лидс», но у меня возникли сомнения. Посмотрим, что будет дальше», – рассказал в интервью NRC игрок сборной Нидерландов.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед ПСВ Коди Гакпо Трансферы футбола - зима 2023 сборная Нидерландов
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