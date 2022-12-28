«Манчестер Юнайтед» в АПЛ не пропускает в четырёх домашних матчах подряд

«Красные дьяволы» под руководством нидерландского тренера Эрика тен Хага не пропускают в АПЛ в четырёх домашних поединках кряду.

Манчестерский клуб дома обыграл «Ноттингем Форест» со счётом 3:0 и продлил свою серию без пропущенных мячей на «Олд Траффорд» до четырёх матчей. Помимо победы над «лесниками» были сухие победы в матчах с «Вест Хэмом» и «Тоттенхэмом», а также нулевая ничья с набравшим ход «Ньюкаслом». Последний раз подобное «красным дьяволам» удавалось в 2020 году.

На данный момент дружина Эрика тен Хага занимает пятую строчку в турнирной таблице английского чемпионата.