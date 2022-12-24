Арнаутович признался, что мог перейти в «МЮ», когда команду ещё возглавлял Моуринью

Нападающий «Болоньи» Марко Арнаутович этим летом мог оказаться в «Манчестер Юнайтед», но австриец также мог перебраться на «Олд Траффорд» куда раньше, когда манкунианцев возглавлял Жозе Моуринью.

«Я мог оказаться в «Манчестер Юнайтед» ещё когда выступал за «Вест Хэм». Моуринью хотел меня пригласить, но у клуба не нашлось денег на трансфер», – цитирует Арнаутовича Football Italia.

Напомним, этим летом «Болонья» отказалась отпускать Арнаутовича в «Манчестер Юнайтед». В итоге «красные дьяволы» так и не приобрели нового нападающего.

Арнаутович ранее выступал в АПЛ в составе «Сток Сити» и «Вест Хэма».