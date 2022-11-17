Лингард – о конфликте Роналду с «МЮ»: «Я на стороне клуба»

Полузащитник «Ноттингем Форест» Джесси Лингард высказался о конфликте между нападающим «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду и руководством «красных дьяволов».

«Ситуация с Роналду и «Манчестер Юнайтед»? У меня была своя ситуация с клубом, но я с ней справился. Нам удалось сохранить всё за закрытыми дверями, а я ещё и ушёл в хороших отношениях с руководством, поэтому могу сказать, что я на стороне клуба», – цитирует Лингарда Talk Sport.

В нынешнем сезоне Лингард провёл 13 матчей в чемпионате Англии, где не отметился ни одним результативным действием. Ранее появились слухи, что «Ноттингем Форест» готов продать футболиста уже зимой – спустя всего полгода после подписания контракта.