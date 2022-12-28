​Тен Хаг: «Роналду ушёл, это в прошлом»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг продолжает получать вопросы о Криштиану Роналду, хотя португальский форвард покинул клуб более месяца назад.

«Я не оглядываюсь назад, я смотрю только в будущее. Роналду решил попрощаться, он больше не является частью команды. Он ушёл, это в прошлом. Мы смотрим только вперёд», - рассказал тен Хаг Viaplay Sport.

Отметим, что Криштиану Роналду до сих пор пребывает без клубной прописки. Ожидается, что 37-летний португалец продолжит карьеру в Саудовской Аравии в клубе «Аль-Наср».

Напомним, что во вторник «Манчестер Юнайтед» разгромил в Премьер-лиге «Ноттингем Форест» со счётом 3:0.