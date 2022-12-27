Тен Хаг: «Думаю, Рэшфорд способен забить 20 голов в Английской премьер-лиге»

Наставник «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг оценил игру нападающего «красных дьяволов» Маркуса Рэшфорда.

«Точно спрогнозировать его результативность тяжело. Но, я думаю, он способен забить 20 голов в Английской премьер-лиге. На чемпионате мира он забил трижды, так что мы знаем, что у него есть потенциал, чтобы забить большое число мячей в чемпионате», — заявил нидерландский специалист, чьи слова приводит The Guardian.

В текущей кампании на счету Рэшфорда девять забитых мячей в футболке «красных дьяволов» после 20 матчей.