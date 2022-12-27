Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Тен Хаг: «Думаю, Рэшфорд способен забить 20 голов в Английской премьер-лиге»

27 Декабря 2022 • 16:42 Комментировать
Манчестер Юнайтед
...
Ноттингем Форест
1 1.30 X 5.50 2 10.50
Через 5 ч. 45 мин.

Наставник «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг оценил игру нападающего «красных дьяволов» Маркуса Рэшфорда.

«Точно спрогнозировать его результативность тяжело. Но, я думаю, он способен забить 20 голов в Английской премьер-лиге. На чемпионате мира он забил трижды, так что мы знаем, что у него есть потенциал, чтобы забить большое число мячей в чемпионате», — заявил нидерландский специалист, чьи слова приводит The Guardian.

В текущей кампании на счету Рэшфорда девять забитых мячей в футболке «красных дьяволов» после 20 матчей.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Маркус Рэшфорд Эрик тен Хаг
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД НОТТИНГЕМ ФОРЕСТ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
27.12.22 в 20:30
Челси Челси
Борнмут Борнмут
1.29 6.00 10.00
Видео
27.12.22 в 23:00
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Ноттингем Форест Ноттингем Форест
1.35 5.40 8.60
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 27 Декабря
16:44 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» не сможет составить конкуренцию «МЮ» в борьбе за Фернандеса
16:42 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг: «Думаю, Рэшфорд способен забить 20 голов в Английской премьер-лиге»
16:38 · Англия. Премьер-лига
Лэмпард: «К сожалению, в этот раз мы снова вынуждены бороться за выживание»
16:26 · Англия. Премьер-лига
Мойес: «Не могу поверить, что «Арсенал» так много критиковали в последние годы»
15:59 · Англия. Премьер-лига
Полузащитник «Челси» – главная трансферная цель «Ньюкасла» на январь
15:13 · Англия. Премьер-лига
«Бенфика» опасается, что «Ньюкасл» заберёт Фернандеса зимой за 120 миллионов евро
15:08 · Англия. Премьер-лига
Гакпо подпишет с «Ливерпулем» контракт до 2028 года
15:03 · Англия. Премьер-лига
Марш: «Холанн вместе с отцом поздравили меня, когда я получил работу в «Лидсе»
14:52 · Англия. Премьер-лига
Поттер оценил первые месяцы Стерлинга в «Челси»
14:37 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэму» интересен Малиновский, но сейчас переговоры о трансфере не ведутся
13:53 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Ван Дейк: «Я не мог спать два дня после игры с Аргентиной»
13:52 · Англия. Премьер-лига
Конте – о зимнем трансферном окне: «Мы постараемся кое-что сделать»
13:44 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» может летом усилиться топ-нападающим Лиги 1
13:25 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» и де Хеа близки к достижению соглашения по новому контракту
13:15 · Англия. Премьер-лига
Наставник «Фулхэма»: «Второй гол был самым важным»
Все новости
Рекомендуем