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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Манчестер Юнайтед» не готов платить 100 млн евро за потенциального преемника Роналду

25 Ноября 2022 • 21:25 Комментировать
Манчестер Юнайтед
...
Ноттингем Форест
1 1.30 X 5.60 2 10.00
27.12 23:00

«Манчестер Юнайтед» не готов удовлетворить трансферный запрос «Наполи» по Виктору Осимхену.

23-летний форвард считается одним из главных кандидатов на роль преемника Криштиану Роналду, контракт которого был расторгнут в начале недели. По информации авторитетного инсайдера Флориана Плеттенберга, боссы «красных дьяволов» убеждены, что нападающий «Наполи» усилит команду Эрика тен Хага, но не готовы тратить на приобретение звезды Серии А требуемые 100 млн евро. Кроме того, как уже сообщалось, «Наполи» не продаст важного игрока в январе.

Виктор Осимхен отметился десятью забитыми мячами в 14 матчах за неаполитанцев в текущем сезоне.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед Наполи Виктор Осимхен
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