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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Гакпо – приоритетный вариант для «МЮ» на зимнее трансферное окно

25 Ноября 2022 • 16:29 Комментировать
Манчестер Юнайтед
...
Ноттингем Форест
1 1.30 X 5.60 2 10.00
27.12 23:00

Нападающий ПСВ Эйндховен Коди Гакпо является главной трансферной целью «Манчестер Юнайтед» на зимнее трансферное окно. По информации от Foot Mercato, главный тренер «красных дьяволов» Эрик тен Хаг определил футболиста приоритетный кандидатом на замену Криштиану Роналду.

Напомним, Гакпо мог перебраться в «Манчестер Юнайтед» ещё летом, но клуб слишком много потратил на трансфер Антони из амстердамского «Аякса», из-за чего на сделку по переходу Коди попросту не хватило средств.

В нынешнем сезоне на счету Гакпо 9 голов и 12 результативных передач в чемпионате Нидерландов. Также футболист отличился за свою сботную голом в первом туре группового этапа чемпионата мира в ворота Сенегала.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед ПСВ Коди Гакпо
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