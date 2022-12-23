Фред может стать игроком «ПСЖ»

Центральный полузащитник «Манчестер Юнайтед» Фред вполне может сменить в будущем Манчестер на Париж. На него, по информации The Sun, положили глаз аж боссы самого «ПСЖ». Парижане считают, что «манкунианец» может усилить линию центра поля французского топ-клуба.

Верить изданию или нет, решайте сами, но «Манчестер Юнайтед» планирует выручить за трансфер бразильца 30 млн фунтов. А такая сумма – не препятствие для богатых владельцев парижского клуба.

В текущем сезоне 29-летний Фред сыграл 11 матчей в АПЛ, в которых отличился одним голом. А ещё бразилец провёл четыре матча на чемпионате мира в Катаре в составе родной «пентакампеоне».