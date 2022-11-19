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Директор «Ромы» прокомментировал слухи о подписании Роналду

19 Ноября 2022 • 23:38 Комментировать (1)
Манчестер Юнайтед
...
Ноттингем Форест
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27.12 23:00

Директор «Ромы» Тьягу Пинту рассказал, претендует ли клуб на форварда «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду.

Португалец с высокой вероятностью сменит клубную прописку в январе, и «Рома» называется в числе претендентов на 37-летнего нападающего, испортившего отношения с нынешними работодателями скандальным интервью.

«Мы в Португалии предпочитаем говорить о трансферах только в период трансферного окна. Для «Ромы» Роналду никогда не был опцией на рынке, слухи о его подписании никогда не имели под собой никаких реальных оснований», – приводит журналист Альфредо Педулла слова Пинту.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед Тьягу Пинту Трансферы футбола - зима 2023
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МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД НОТТИНГЕМ ФОРЕСТ
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Комментарии (1)
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ARTUR
19 Ноября 2022 в 23:41
Если коротко то ни тогда ни сейчас он там нахьне нужен ,впрочем как и везде ... После чемпионата курлы курлы в Мозамбик ..или к кенгуру
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