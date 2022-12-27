«Манчестер Юнайтед» и де Хеа близки к достижению соглашения по новому контракту

«Манчестер Юнайтед» провёл позитивные переговоры с агентами вратаря Давида де Хеа о продлении соглашения, срок действия которого истекает по окончании текущего сезона. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, стороны рассчитывают заключить контракт на два или три года с уменьшением заработной платы.

Напомним, что де Хеа защищает цвета манкунианцев с 2011 года. В нынешнем сезоне 32-летний испанец провёл 20 матчей, пропустив в них 23 гола и девять раз сохранив свои ворота в неприкосновенности.

После 14 матчей текущего розыгрыша АПЛ манкунианцы занимают пятое место в турнирной таблице, набрав 26 очков. Сегодня, 27 декабря, «Манчестер Юнайтед» встретится с командой «Ноттингем Форест». Начало — в 23:00 по московскому времени.