Тен Хаг привёл в «МЮ» «ментальных тренеров», чтобы помогать игрокам с психологическими проблемами

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг позаботился о психологическом здоровье своих игроков.
Нидерландский специалист возглавил «красных дьяволов» летом, перебравшись из амстердамского «Аякса», и по его инициативе клуб нанял «ментальных тренеров», работа которых заключается в оказании психологической помощи игрокам, сообщает журналист Крис Уилер. Таким способом рулевой надеется избавиться от нефутбольных проблем, существующих в коллективе, и помочь раскрыться некоторым футболистам.
На данный момент «Манчестер Юнайтед» занимает пятую строчку в турнирной таблице Английской премьер-лиги.
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