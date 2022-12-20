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Тен Хаг привёл в «МЮ» «ментальных тренеров», чтобы помогать игрокам с психологическими проблемами

20 Декабря 2022 • 02:01 Комментировать
Манчестер Юнайтед
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Ноттингем Форест
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27.12 23:00

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг позаботился о психологическом здоровье своих игроков.

Нидерландский специалист возглавил «красных дьяволов» летом, перебравшись из амстердамского «Аякса», и по его инициативе клуб нанял «ментальных тренеров», работа которых заключается в оказании психологической помощи игрокам, сообщает журналист Крис Уилер. Таким способом рулевой надеется избавиться от нефутбольных проблем, существующих в коллективе, и помочь раскрыться некоторым футболистам.

На данный момент «Манчестер Юнайтед» занимает пятую строчку в турнирной таблице Английской премьер-лиги.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг
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