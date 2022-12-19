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«Манчестер Юнайтед» вряд ли подпишет Дюмфриса

19 Декабря 2022 • 22:01 Комментировать
Манчестер Юнайтед
...
Ноттингем Форест
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27.12 23:00

Переход правого защитника «Интера» Дензела Дюмфриса в «Манчестер Юнайтед» крайне маловероятен.

Недавно в СМИ сообщили о состоявшейся встрече представителей «красных дьяволов» с агентом нидерландского игрока, однако данный трансфер вряд ли состоится в январе, докладывает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо. Эрик тен Хаг полностью доверяет Диогу Далоту, поэтому клуб не намерен подписывать нового правого латераля в ближайшее время.

В приобретении Дензела Дюмфриса также заинтересованы «Тоттенхэм», «Челси» и «Арсенал». Стоимость 26-летнего футболиста сборной Нидерландов оценивается порталом Transfermarkt в 28 млн евро.

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Интер Милан Манчестер Юнайтед Диогу Далот Дензел Дюмфрис Трансферы футбола - зима 2023
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