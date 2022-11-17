Тен Хаг: «Маласиа отлично сыграл правого защитника в матче с «Фулхэмом»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг прокомментировал выступления защитника Тирелла Маласии в матче последнего тура Английской премьер-лиги против «Фулхэма». Напомним, нидерландец в игре с «дачниками» выступал на правом фланге обороны, хотя номинально является левым защитником.

«Маласиа отлично сыграл правого защитника в матче с «Фулхэмом, он проделал невероятную работу. Я увидел на тренировках, что Тирелл может справиться и на правом фланге, поэтому дал ему такую возможность», – сказал тен Хаг на пресс-конференции.

Напомним, Маласиа перебрался в «Манчестер Юнайтед» этим летом из роттердамского «Фейеноорда».