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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Тен Хаг: «Маласиа отлично сыграл правого защитника в матче с «Фулхэмом»

17 Ноября 2022 • 13:55 Комментировать
Манчестер Юнайтед
...
Ноттингем Форест
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27.12 23:00

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг прокомментировал выступления защитника Тирелла Маласии в матче последнего тура Английской премьер-лиги против «Фулхэма». Напомним, нидерландец в игре с «дачниками» выступал на правом фланге обороны, хотя номинально является левым защитником.

«Маласиа отлично сыграл правого защитника в матче с «Фулхэмом, он проделал невероятную работу. Я увидел на тренировках, что Тирелл может справиться и на правом фланге, поэтому дал ему такую возможность», – сказал тен Хаг на пресс-конференции.

Напомним, Маласиа перебрался в «Манчестер Юнайтед» этим летом из роттердамского «Фейеноорда».

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг Тирелл Маласиа
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