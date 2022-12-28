«Манчестер Юнайтед» выиграл четыре матча кряду

Футболисты «Манчестер Юнайтед» под шефством Эрика тен Хага уверенно обыграли «Ноттингем Форест» со счётом 3:0 и одержали четвёртую победу кряду.

«Красные дьяволы» до этого расправились с «Астон Виллой» и «Бёрнли» в рамках Кубка английской лиги, а в национальном чемпионате подопечные нидерландского специалиста с трудом, но всё же переиграли лондонский «Фулхэм» со счётом 2:1. Стоит отметить, что с шестого октября «Юнайтед» проиграл лишь один матч. Случилось это в поединке с «Астон Виллой». После этого манкунианцы одержали 11 побед и лишь дважды сыграли вничью.

Следующий матч в АПЛ «Манчестер Юнайтед» проведёт 31 декабря с «Вулверхэмптоном».