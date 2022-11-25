«Манчестер Юнайтед» нацелился на звезду чемпионата Франции

«Манчестер Юнайтед» продолжает поиски усиления линии атаки после расторжения контракта Криштиану Роналду.

Как уже сообщалось, «красные дьяволы» претендуют на Мемфиса Депая из «Барселоны» и Коди Гакпо из ПСВ, а также изучают возможность приобретения Виктора Осимхена из «Наполи». По данным Sky Sport, ещё одно имя в списке интересов «Манчестер Юнайтед» – Джонатан Дэвид. 22-летний канадец, выступающий за «Лилль», уже давно надеется сделать следующий карьерный шаг. Французский клуб готов продать своего лидера в январе за 50 млн евро.

Джонатан Дэвид забил девять голов в 15 матчах нынешнего розыгрыша Лиги 1.