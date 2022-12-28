​«Манчестер Юнайтед» не проигрывает уже в 123 матчах АПЛ, если лидирует в счёте к перерыву

В Англии возобновились матчи чемпионата, «Манчестер Юнайтед» сражается дома с «Ноттингем Форест», и уже в первом тайме фаворит добился преимущества в два мяча. Как оказалось, для «Манчестер Юнайтед» лидерство к перерыву - верный знак того, что команда не проиграет, в последний раз такое случилось аж в сентябре 2014 года, когда команда уступила «Лестеру» со счетом 3:5.

С тех пор прошли 123 матча АПЛ, в которых «Манчестер Юнайтед» лидировал к перерыву, 106 раз «Манчестер Юнайтед» выиграл, еще 17 игр закончились вничью.