В «Манчестер Юнайтед» присмотрели вероятную замену Криштиану Роналду

Вингер сборной Нидерландов и эйндховенского ПСВ Коди Гакпо снова заинтересовал «Манчестер Юнайтед».

«Красные дьяволы» расстались с Криштиану Роналду, поэтому зимой планируют заняться усилением атакующей линии. Согласно сведениям известного инсайдера Николо Скиры, одним из приоритетных вариантов для «Манчестер Юнайтед» является Коди Гакпо, и первые дискуссии между сторонами уже состоялись. Именно 23-летний нидерландец может стать непрямой заменой Роналду для Эрика тен Хага.

Напомним, что минувшим летом «Манчестер Юнайтед» уже проявлял интерес к Гакпо, но отказался платить за него требуемую сумму – порядка 50 млн евро.