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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Барселона» и «Манчестер Юнайтед» следят за Эндриком

22 Ноября 2022 • 09:30 Комментировать
Манчестер Юнайтед
...
Ноттингем Форест
1 1.30 X 5.60 2 10.00
27.12 23:00

«Барселона» следит за 16-летним нападающим «Палмейраса» Эндриком, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, за молодым бразильцем также наблюдает и «Манчестер Юнайтед», однако оба клуба не являются фаворитами в гонке за подписание талантливого футболиста. Ранее сообщалось, что Эндрик может перейти в мадридский «Реал», «ПСЖ» или «Челси». Единственным клубом, сделавшим игроку официальное предложение, являются парижане.

В текущем году Эндрик провёл за «Палмейрас» 14 матчей, забив в них девять голов и отдав одну результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает игрока молодёжной сборной Бразилии в 20 миллионов евро.     

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Палмейрас Манчестер Юнайтед Эндрик
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