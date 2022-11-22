«Барселона» и «Манчестер Юнайтед» следят за Эндриком

«Барселона» следит за 16-летним нападающим «Палмейраса» Эндриком, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, за молодым бразильцем также наблюдает и «Манчестер Юнайтед», однако оба клуба не являются фаворитами в гонке за подписание талантливого футболиста. Ранее сообщалось, что Эндрик может перейти в мадридский «Реал», «ПСЖ» или «Челси». Единственным клубом, сделавшим игроку официальное предложение, являются парижане.

В текущем году Эндрик провёл за «Палмейрас» 14 матчей, забив в них девять голов и отдав одну результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает игрока молодёжной сборной Бразилии в 20 миллионов евро.