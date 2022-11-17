Линекер: «Роналду не задержится в «Манчестер Юнайтед»

Бывший английский футболист Гари Линекер считает, что дни Криштиану Роналду в «Манчестер Юнайтед» сочтены.

37-летний нападающий раскритиковал свой клуб, его руководство и многих бывших и действующих работников в серии интервью Пирсу Моргану. По словам Линекера, после этого сотрудничество «Манчестер Юнайтед» с суперзвездой неизбежно прекратится: «Не представляю, чтобы Роналду надолго задержался на «Олд Траффорд» после всего сказанного – под шквал его критики попали почти все в клубе от игроков, персонала и тренерского штаба до правления. Невероятно!» – отметил в социальных сетях знаменитый экс-игрок сборной Англии.