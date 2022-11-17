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Линекер: «Роналду не задержится в «Манчестер Юнайтед»

17 Ноября 2022 • 01:30 Комментировать
Манчестер Юнайтед
...
Ноттингем Форест
1 1.30 X 5.60 2 10.50
27.12 23:00

Бывший английский футболист Гари Линекер считает, что дни Криштиану Роналду в «Манчестер Юнайтед» сочтены.

37-летний нападающий раскритиковал свой клуб, его руководство и многих бывших и действующих работников в серии интервью Пирсу Моргану. По словам Линекера, после этого сотрудничество «Манчестер Юнайтед» с суперзвездой неизбежно прекратится: «Не представляю, чтобы Роналду надолго задержался на «Олд Траффорд» после всего сказанного – под шквал его критики попали почти все в клубе от игроков, персонала и тренерского штаба до правления. Невероятно!» – отметил в социальных сетях знаменитый экс-игрок сборной Англии.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед Гари Линекер
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