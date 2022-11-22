Руни прокомментировал уход Роналду из «МЮ»: «Это было очевидно»

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» поделился мыслями о решении клуба прекратить сотрудничество с Криштиану Роналду.

Сегодня стало известно, что контракт португальца досрочно расторгнут по взаимному согласию сторон.

«Как я уже много раз говорил, Роналду – один из величайших игроков всех времён. Печально, что всё завершилось таким образом, но, думаю, после его слов в интервью другого выхода просто не было. Я нисколько не удивлён. Это было очевидно, но всё же мне очень жаль, потому что Криштиану – очень ценный персонаж для клуба. Я желаю ему всего наилучшего, где бы он ни оказался», – цитируют Руни английские СМИ.