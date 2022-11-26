Эндрик – один из кандидатов на замену Роналду в «МЮ»

Молодой нападающий «Палмейраса» Эндрик может продолжить карьеру в клубе из Английской премьер-лиги. Ранее сообщалось об интересе к футболисту со стороны лондонского «Челси», но немецкий журналист Флориан Плеттенберг в социальных сетях утверждает, что на 16-летнего вундеркинда также претендует «Манчестер Юнайтед».

По сведениям источника, бразильца рассматривают в качестве потенциальной замены нападающему Криштиану Роналду, который ранее покинул «Манчестер Юнайтед» на правах свободного агента.

Напомним, Эндрик также интересен мадридскому «Реалу», который продолжает попытки переманить его к себе.