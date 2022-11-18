Гарначо – лучший игрок «МЮ» в ноябре

Полузащитник Алехандро Гарначо был признан лучшим игроком «Манчестер Юнайтед» в ноябре. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Во время данного успешного для себя месяца Гарначо четырежды выходил на поле в составе английской команды и сумел забить за это время два гола. Кроме того, им были выполнены два результативных паса.

На текущий момент «красные дьяволы» занимают пятое место в турнирной таблице Английской Премьер-лиги, имея в своём активе 26 очков и отставая от лидирующего лондонского «Арсенала» на 11 баллов.

Следующий поединок в рамках чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» проведёт 27 декабря нынешнего года против «Ноттингем Форест».