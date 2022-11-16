Роналду поделился секретом своего успеха

Форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду рассказал, что помогло ему добиться высот в футболе.

Пятикратный обладатель «Золотого мяча» признался, что в начале карьеры старался учиться у звёздных товарищей по команде: «Я помню, когда мне было 18, 19, 20 лет, я всегда учился у самых лучших игроков – Руда ван Нистелрооя, Рио Фердинанда, Роя Кина, Райана Гиггза. Вот почему я добился успехов в футболе, с этим же связано и моё футбольное долголетие», – заявил в интервью Пирсу Моргану 37-летний нападающий.

Криштиану Роналду защищал цвета «Манчестер Юнайтед» с 2003 по 2009 год, а в 2021 году вернулся в клуб. В общей сложности на счету португальца 145 голов в 346 поединках за «красных дьяволов».