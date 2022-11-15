Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

За Роналду предложили пиво и пирог

15 Ноября 2022 • 11:35 Комментировать (4)
Манчестер Юнайтед
...
Ноттингем Форест
1 1.28 X 5.60 2 10.50
27.12 23:00

«Блайт Спартанс», клуб Северной Национальной лиги (шестого по значимости дивизиона Англии), предложил за трансфер нападающего «Манчестер Юнайтед» и сборной Португалии Криштиану Роналду пинту пива (примерно 0,568 литра) и пирог, сообщает Goal.

Напомним, ранее 37-летний футболист дал скандальное интервью, в котором раскритиковал руководство манкунианцев, а также наставника команды Эрика тен Хага. Вполне вероятно, что этот конфликт повлечёт за собой уход Роналду из клуба уже грядущей зимой. Ранее сообщалось, что в числе претендентов на звёздного португальца находятся «Челси» и «ПСЖ».

Действующий контракт нападающего с английским клубом рассчитан до лета 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Португалии в 20 миллионов евро.
Оценить новость
- 1
Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед Блайт Спартанс
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД НОТТИНГЕМ ФОРЕСТ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (4)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Kirolnic
15 Ноября 2022 в 12:18
Пора менять коньки на санки...
Alex1972
15 Ноября 2022 в 12:00
Только пиво...
Dаvid MU
15 Ноября 2022 в 11:55
НИКАКОГО УВАЖЕНИЯ((( Хотя бы два пирога дали
NOBODY
15 Ноября 2022 в 11:44
мне кажется достаточно одного пирога.......
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 15 Ноября
12:13 · Англия. Премьер-лига
Поттер не хочет видеть Роналду в «Челси»
12:09 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» хочет обменяться игроками с клубом АПЛ
11:35 · Англия. Премьер-лига
За Роналду предложили пиво и пирог 4
11:34 · Англия. Премьер-лига
Ди Канио: «Роналду выглядит жалким» 1
11:20 · Англия. Премьер-лига
Каррагер: «Манчестер Юнайтед» сильно ошибся, вернув Роналду» 2
11:06 · Англия. Премьер-лига
Владельцы «ПСЖ» не прочь подписать Роналду 2
11:06 · Англия. Премьер-лига
«Эвертон» нашёл замену Лэмпарду
10:43 · Англия. Премьер-лига
«Ньюкасл» хочет купить бразильского нападающего
10:09 · Россия. Первая лига
Канчельскис: «Рангник — хренов теоретик, Слуцкий и Кононов такие же» 3
10:05 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» нацелился на испанца, которым интересуются «Реал» и «Барселона»
09:57 · Англия. Премьер-лига
«Ньюкасл» нацелился на аргентинского полузащитника
09:49 · Англия. Премьер-лига
Шерингем: «Роналду нужно уйти из «МЮ», пути назад нет» 1
09:43 · Англия. Премьер-лига
Роналду не нужен «ПСЖ» 1
09:37 · Англия. Премьер-лига
У Роналду нет шансов на переход в «Спортинг» 1
09:26 · Англия. Премьер-лига
Фердинанд: «Роналду обиделся на Руни» 1
Все новости
Рекомендуем