«Блайт Спартанс», клуб Северной Национальной лиги (шестого по значимости дивизиона Англии), предложил за трансфер нападающего «Манчестер Юнайтед» и сборной Португалии Криштиану Роналду пинту пива (примерно 0,568 литра) и пирог, сообщает Goal.

Напомним, ранее 37-летний футболист дал скандальное интервью, в котором раскритиковал руководство манкунианцев, а также наставника команды Эрика тен Хага. Вполне вероятно, что этот конфликт повлечёт за собой уход Роналду из клуба уже грядущей зимой. Ранее сообщалось, что в числе претендентов на звёздного португальца находятся «Челси» и «ПСЖ».

Действующий контракт нападающего с английским клубом рассчитан до лета 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Португалии в 20 миллионов евро.