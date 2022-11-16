Футболисты «Манчестер Юнайтед» считают, что у Криштиану Роналду нет будущего в клубе после скандального интервью.

«Красные дьяволы» проведут свой следующий матч в конце декабря, и представители клуба, включая игроков, почти уверены, что Роналду не будет участвовать в предстоящих поединках команды, докладывает журналист Роб Доусон. Судя по всему, уход португальца из клуба в январе практически неизбежен.

Контракт Криштиану Роналду с «Манчестер Юнайтед» рассчитан до конца текущего сезона. В 16 матчах с начала кампании 37-летний форвард трижды поразил ворота соперников и дважды ассистировал товарищам по команде.