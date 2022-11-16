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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Игроки «МЮ» считают уход Роналду неизбежным слухи

16 Ноября 2022 • 20:14 Комментировать (1)
Манчестер Юнайтед
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Ноттингем Форест
1 1.30 X 5.70 2 10.00
27.12 23:00

Футболисты «Манчестер Юнайтед» считают, что у Криштиану Роналду нет будущего в клубе после скандального интервью.

«Красные дьяволы» проведут свой следующий матч в конце декабря, и представители клуба, включая игроков, почти уверены, что Роналду не будет участвовать в предстоящих поединках команды, докладывает журналист Роб Доусон. Судя по всему, уход португальца из клуба в январе практически неизбежен.

Контракт Криштиану Роналду с «Манчестер Юнайтед» рассчитан до конца текущего сезона. В 16 матчах с начала кампании 37-летний форвард трижды поразил ворота соперников и дважды ассистировал товарищам по команде.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед
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Комментарии (1)
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Alex1972
16 Ноября 2022 в 20:42
За всё это мы Гешу и любим... Только он, вступив в гавно по колено, умудряется тут же залесть туда по шею... А-ха-ха-ха...
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