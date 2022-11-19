Ван дер Сар высказался о слухах, связывающих его с возвращением в «Манчестер Юнайтед»

Генеральный директор амстердамского «Аякса» Эдвин ван дер Сар вновь поделился мыслями о возможном приходе в «Манчестер Юнайтед».

В октябре в СМИ сообщили о том, что руководство «красных дьяволов» предложило знаменитому экс-голкиперу занять должность спортивного директора, однако до конкретики так и не дошло, а позднее сам ван дер Сар и вовсе опроверг данные слухи.

«Я совсем недавно продлил свой контракт с «Аяксом» на три года, – цитирует нидерландца инсайдер Фабрицио Романо со ссылкой на The Athletic. – Я здесь уже десять лет, и мне всё нравится, я доволен своей работой в клубе. Посмотрим, что произойдёт в будущем», – сказал ван дер Сар в новом интервью.