Роналду: «Тяжёлые времена показывают, кто будет меня критиковать, а кто останется на моей стороне»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду рассказал о главных плюсах, которые можно выделить из неудачных периодов.

«Тяжёлые времена показывают, кто будет меня критиковать, а кто останется на моей стороне. Это главный плюс подобных периодов», – сказал Роналду в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану.

Напомним, Криштиану хотел летом покинуть «Манчестер Юнайтед», но руководство клуба его не отпустило. В этом сезоне португалец потерял место в основном составе, после чего выдал скандальное интервью, где раскритиковал главного тренера «красных дьяволов» Эрика тен Хага.