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«Манчестер Юнайтед» отпустит Уан-Биссаку в январе – интерес проявляют три клуба

19 Декабря 2022 • 23:25 Комментировать
Манчестер Юнайтед
...
Ноттингем Форест
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27.12 23:00

Правый защитник «Манчестер Юнайтед» Аарон Уан-Биссака должен сменить клуб в январское трансферное окно.

25-летний футболист не входит в планы главного тренера Эрика тен Хага. Ранее сообщалось, что англичанина могут отдать в аренду, однако руководство «красных дьяволов» предпочитает продать футболиста. По информации инсайдера Фабрицио Романо, в клубе активно ищут способ расстаться с Уан-Биссакой после открытия зимнего трансферного окна. Интерес к защитнику проявляют «Вест Хэм», «Вулверхэмптон» и «Кристал Пэлас».

В текущем сезоне Аарон Уан-Биссака принял участие всего в одном матче «Манчестер Юнайтед», появившись на поле на четыре минуты.

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Евро-Футбол.Ру,
Вулверхэмптон Манчестер Юнайтед Вест Хэм Кристал Пэлас Аарон Уан-Биссака Трансферы футбола - зима 2023
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