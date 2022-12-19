«Манчестер Юнайтед» отпустит Уан-Биссаку в январе – интерес проявляют три клуба

Правый защитник «Манчестер Юнайтед» Аарон Уан-Биссака должен сменить клуб в январское трансферное окно.

25-летний футболист не входит в планы главного тренера Эрика тен Хага. Ранее сообщалось, что англичанина могут отдать в аренду, однако руководство «красных дьяволов» предпочитает продать футболиста. По информации инсайдера Фабрицио Романо, в клубе активно ищут способ расстаться с Уан-Биссакой после открытия зимнего трансферного окна. Интерес к защитнику проявляют «Вест Хэм», «Вулверхэмптон» и «Кристал Пэлас».

В текущем сезоне Аарон Уан-Биссака принял участие всего в одном матче «Манчестер Юнайтед», появившись на поле на четыре минуты.