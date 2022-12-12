Гакпо одобряет переход в «Манчестер Юнайтед»

Футболист сборной Нидерландов и ПСВ Коди Гакпо готов перейти в «Манчестер Юнайтед».

23-летний игрок уже признавался, что мог оказаться в манчестерском клубе ещё летом. После успешных выступлений Гакпо на чемпионате мира в СМИ сообщалось об интересе к нему со стороны мадридского «Реала», «Баварии» и других грандов, однако, согласно сведениям Фабрицио Романо, форвард готов перебраться в «Манчестер Юнайтед». Представители нидерландца обсуждают потенциальную сделку с клубом. Трансфер может обойтись «красным дьяволам» в 60-65 млн евро.

В пяти матчах чемпионата мира – 2022 Коди Гакпо отметился тремя забитыми мячами.