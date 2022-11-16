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Варан: «Все мы следим за ситуацией с Роналду»

16 Ноября 2022 • 16:44 Комментировать
Манчестер Юнайтед
...
Ноттингем Форест
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27.12 23:00

Центральный защитник «Манчестер Юнайтед» Рафаэль Варан прокомментировал ситуацию с нападающим Криштиану Роналду, который на днях дал скандальное интервью журналисту Пирсу Моргану. Напомним, португалец заявил, что не уважает главного тренера Эрика тен Хага, а также упрекнул «Манчестер Юнайтед» в недостаточном финансировании тренировочной базы.

«Конечно, ситуация с Роналду влияет на нас. Мы все следим за тем, что происходит», – цитирует Варана Manchester Evening News.

Варан и Роналду ранее выступали за мадридский «Реал», в составе которого вместе выиграли 4 Лиги чемпионов. В данный момент руководство «Манчестер Юнайтед» рассматривает вариант с продажей Криштиану в январе.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед Рафаэль Варан
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