Варан: «Все мы следим за ситуацией с Роналду»

Центральный защитник «Манчестер Юнайтед» Рафаэль Варан прокомментировал ситуацию с нападающим Криштиану Роналду, который на днях дал скандальное интервью журналисту Пирсу Моргану. Напомним, португалец заявил, что не уважает главного тренера Эрика тен Хага, а также упрекнул «Манчестер Юнайтед» в недостаточном финансировании тренировочной базы.

«Конечно, ситуация с Роналду влияет на нас. Мы все следим за тем, что происходит», – цитирует Варана Manchester Evening News.

Варан и Роналду ранее выступали за мадридский «Реал», в составе которого вместе выиграли 4 Лиги чемпионов. В данный момент руководство «Манчестер Юнайтед» рассматривает вариант с продажей Криштиану в январе.