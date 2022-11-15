Фердинанд: «Роналду обиделся на Руни»

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд высказался об отношениях нападающего манкунианцев Криштиану Роналду с экс-игроком команды Уэйном Руни.

Напомним, ранее 37-летний португалец резко отреагировал на слова англичанина, обвинившего Роналду в неуважении к клубу. По мнению Фердинанда, футболист обиделся на своего бывшего партнёра.

«Руни сказал кое-что о Роналду, но он имеет на это полное право. А Криштиану обиделся и упомянул Уэйна в интервью», — сказал Фердинанд на своём подкасте.

В нынешнем сезоне Роналду провёл в составе «Манчестер Юнайтед» 16 матчей, в которых забил три мяча и отдал две результативные передачи.