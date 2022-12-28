Рэшфорд: Хочу провести хороший сезон и выиграть трофей вместе с клубом

Английский нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд в разговоре с журналистами высказался о цели на ближайшее время.

Рэшфорд сказал, что он очень хочет провести хороший сезон и наконец-таки выиграть трофей вместе с клубом. Форвард отметил, что эта амбиция у команды уже давно, но достичь цели пока не получается.

«Мы должны слушать тренера и играть в тот футбол, в который он хочет. Если мы будем улучшать свою игру, то добьёмся своего», - добавил Рэшфорд.

Напомним, что «красные дьяволы» в последнем матче АПЛ разгромили «Ноттингем Форест» со счётом 3:0.