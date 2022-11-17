Невилл рассказал, как нужно было поступить тен Хагу с Роналду

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл высказался о том, как наставнику манкунианцев Эрику тен Хагу стоило взаимодействовать со своим подопечным Криштиану Роналду.

Напомним, ранее 37-летний португалец дал интервью, в котором заявил, что не уважает нидерландского специалиста.

По мнению Невилла, Роналду и тен Хаг должны были обсудить все претензии друг к другу ещё раньше наедине, чего так и не произошло.

«Они уклонялись от этого, думая, что всё устаканится, но в футболе такого не бывает. Особенно, когда имеешь дело с таким большим персонажем», — цитирует Невилла Sky Sports.

В нынешнем сезоне Роналду провёл в составе «красных дьяволов» 16 матчей, в которых забил три мяча и отдал две результативные передачи.