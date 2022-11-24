«Манчестер Юнайтед» не сможет осуществить трансфер Осимхена зимой

«Манчестер Юнайтед» не сможет приобрести нападающего «Наполи» Виктора Осимхема в зимнее трансферное окно, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, итальянский клуб хочет сохранить 23-летнего нигерийца в своих рядах, по крайней мере, до конца текущего сезона.

Действующий контракт футболиста с неаполитанцами рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Нигерии в 70 миллионов евро.

Отметим, что на данный момент Осимхен возглавляет рейтинг лучших бомбардиров Серии А, забив девять голов в 11 матчах. Всего в нынешнем сезоне на счету форварда 10 мячей и три результативные передачи в 14 встречах за «Наполи».