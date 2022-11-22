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Стало известно, сколько мог заработать Роналду, если бы остался в «Манчестер Юнайтед» до лета

22 Ноября 2022 • 22:10 Комментировать
Манчестер Юнайтед
...
Ноттингем Форест
1 1.30 X 5.60 2 10.00
27.12 23:00

Криштиану Роналду лишился солидной денежной суммы из-за досрочного расторжения контракта с «Манчестер Юнайтед».

Как сообщили английские СМИ, 37-летний нападающий покинул клуб без какой-либо компенсации за досрочный разрыв договора. Соглашение Роналду с «Манчестер Юнайтед» было рассчитано до июня 2023 года – отработав его до конца, португалец получил бы около 19 млн евро за полгода, докладывает MEN. Вместо этого бывшая звезда «красных дьяволов» теперь будет подыскивать себе новый клуб.

В 16 матчах нынешнего сезона Криштиану Роналду трижды поразил ворота соперников «Манчестер Юнайтед» во всех турнирах.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед
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