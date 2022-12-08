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Переименуют ли «Манчестер Юнайтед» после требований феминисток

08 Декабря 2022 • 12:35 Комментировать (17)
Манчестер Юнайтед
...
Ноттингем Форест
1 1.30 X 5.40 2 10.00
27.12 23:00

Из Англии пришла забавная новость, якобы феминистки требуют переименовать «Манчестер Юнайтед». Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет, насколько это серьёзно.

В Англии феминистки создали петицию с требованием переименовать «Манчестер Юнайтед». Якобы нынешнее название сексистское. Они хотят, чтобы клуб назывался «Персоначестер Юнайтед». Смысл в том, что «man» переводится как «мужчина», и феминистки требуют заменить эту часть названия на нейтральную.

Ещё пару лет назад над такой новостью можно было просто посмеяться. Ну, правда, о чём речь? Манчестер – это название города. Причём оно никак не связано с мужчинами, скорее даже наоборот. По одной из версий, название состоит из слов «mamma» (мать на языке бриттов в отношении местной богини), а суффикс «chester» – от староанглийского ceaster («римское укрепление», а это, в свою очередь, заимствованное от латинского castra - «форт; укрепленный город»).

Тем не менее в наше безумное время совсем уж отметать вариант переименования не стоит. Уж слишком сейчас принято извиняться, угождать и делать всё, чтобы ни в коем случае никто не заподозрил в какой-либо дискриминации. В этом смысле можно вспомнить, что год назад горнолыжный курорт Скво-Вэлли, который принимал Олимпиаду в 1960 году, был переименован в Палисадес Тахо. Дело в том, что слово «скво» часто использовалось пренебрежительно по отношению к индейским женщинам в том смысле, что они не слишком умные и не слишком красивые.

Конечно, это чуть иная ситуация, но в наш сумасшедший век гипертрофированной толерантности переименование Манчестера не выглядит чем-то абсолютно невозможным. В этом смысле заход феминисток довольно интересный. Они требуют ведь переименовать не город, а клуб, так как понимают, что «прогнуть» организацию намного проще. При этом в качестве инструмента правильно использован «Юнайтед», а не «Сити», ведь вряд ли владельцы из ОАЭ всерьёз бы отнеслись к такой инициативе. В «Манчестер Юнайтед» же могут отнестись серьёзно.

Не стоит, конечно, ждать, что «Манчестер Юнайтед» будем переименован в такое странное словообразование, как «Персоначестер Юнайтед». Однако клуб вполне может теперь стать движущей силой в переименовании города, чтобы убрать эту приставку «man». Скажем, вовсе не стоит удивляться, если уже в ближайшее время «Манчестер Юнайтед» как-то отреагирует на эту ситуацию. Допустим, переименует женскую команду в «Вуманчестер Юнайтед» (добавив к названию частицу «wo»), чтобы получилось слово «woman» – женщина.

Вполне вероятно появление на «Олд Траффорд» каких-то баннеров с признанием, что клуб использует сексистское название и извиняется за это. В общем, какое-либо движение от «Манчестер Юнайтед» в сторону гендерно нейтрального названия очень даже возможно. Слишком уж это в тренде современного мира, чтобы клуб проигнорировал этот вопрос и не повёлся. В конце концов, чем больше поводов извиняться и доказывать отсутствие дискриминации, тем сейчас лучше.

Роман Андреев

Переименуют ли «Манчестер Юнайтед»?
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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед
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Комментарии (17)
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Рейтинг комментариев
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frei
08 Декабря 2022 в 14:46
Жаль только, что переименование клуба калибра гейчестера столько стоит, что даже если всех фемок мира продать в рабство- им все равно денег не хватитОо
HG2017
08 Декабря 2022 в 14:21
Вот мы ржём тут, а это вполне вероятное будущее (надеюсь таки очень далёкое и во времени и территориально)!
HG2017
08 Декабря 2022 в 14:20
Как вообще гризМАНу и коМАНу живётся с такими фамилиями?? Срочно сменить!!! Я уже не говорю про гонки 24 часа леМАНа )))
NOBODY
08 Декабря 2022 в 13:31
кстати, а сам город-то переименуют? ну Манчестер, который? )))))
NOBODY
08 Декабря 2022 в 13:27
))) боюсь представить даже, во что теперь переименуют "Барселону" !!! ))))))))))))
HG2017
08 Декабря 2022 в 13:15
Олд Траффорд кстати дискриминирует по возрасту, фууууу... Переименовать!!!! Не Старый надо, а прошлый, изначальный, давнишний!! А в Вуманчестере кстати есть иррац. зерно. У нас же есть кубаночка, ставропольчаночка..))
Ermak
08 Декабря 2022 в 13:20
Мудрый Траффорд
HG2017
08 Декабря 2022 в 13:22
Неуважение же к менее одарённым!!
FORZAYOU
08 Декабря 2022 в 13:14
...а "Мансити" будет теперь "Персити"???))) Огонь, чё?) Следовательно "Старая синьора" будет Дедпердулет?))) УЖОС)))
HG2017
08 Декабря 2022 в 13:16
Просто сеньора же! Нельзя же про стариков. К тому же сеньора тоже сексизм.. Блин я запутался))
HG2017
08 Декабря 2022 в 13:17
Прочто "Чёрно-белые" ж тоже не подойдёт к ювентусу..
HG2017
08 Декабря 2022 в 13:17
Тут гейсити более вероятно. Тем более актуально!
One Live
08 Декабря 2022 в 12:55
Следующие требование будет кастрировать мужчин)))
NOBODY
08 Декабря 2022 в 13:01
только футболистов...)
One Live
08 Декабря 2022 в 13:01
это будет первый шаг)
HG2017
08 Декабря 2022 в 13:18
у которых есть жёны (типа жена - рабыня же)
ингерман
08 Декабря 2022 в 12:54
ай ха-ха-ха.. там мона многое написать и требовац.. и тока полный айдиёзы а можец даже заинтерессанты начинаюц вапиц по ентаму поваду во всю лужоную глоцку.. )))
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