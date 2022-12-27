Рэшфорд сравнялся с Кантона по голам в АПЛ за «МЮ»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд настиг знаменитого экс-игрока Эрика Кантона по количеству забитых мячей.

Гол в ворота «Ноттингем Форест», забитый на 19-й минуте сегодняшнего матча, стал для Рэшфорда 64-м в рамках чемпионата Англии. Столько же на свой счёт записал Эрик Кантона, выступавший за «красных дьяволов» с 1992 по 1997 год. Примечательно, что для достижения данного показателя англичанину потребовалось провести 218 матчей, а французу – 143.

В активе Маркуса Рэшфорда десять точных ударов и четыре результативных паса в 21 поединке текущего сезона во всех турнирах.